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Царьград

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США устают: Европа должна увеличить оборонные расходы и взять на себя больше ответственности

США устают: Европа должна увеличить оборонные расходы и взять на себя больше ответственности

США утомились от постоянных просьб к Европе усилить свою оборону, особенно к Германии. Мюнхенская конференция подчеркнула разрыв в отношениях с ЕС, требуя больше инвестиций в защиту.

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