Полиция Петербурга возбудила уголовное дело из-за резонансного ДТП в Красном Селе

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и ЛО Вячеслав Степченко сообщил ФАН подробности о ДТП в Красном Селе на перекрестке улицы Первого Мая и проспекта Ленина, в результате которого пострадали пешеходы.