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Полиция Петербурга возбудила уголовное дело из-за резонансного ДТП в Красном Селе

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело из-за резонансного ДТП в Красном Селе

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и ЛО Вячеслав Степченко сообщил ФАН подробности о ДТП в Красном Селе на перекрестке улицы Первого Мая и проспекта Ленина, в результате которого пострадали пешеходы.

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