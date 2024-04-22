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"Уходят молодыми, посвятив себя профессии": в Архангельске прощаются врачом Анной Черепановой

"Уходят молодыми, посвятив себя профессии": в Архангельске прощаются врачом Анной Черепановой

Прощание проходит до 12 часов дня понедельника, 22 апреля.В понедельник, 22 апреля, в конференц-зале Первой городской больницы Архангельска проходит прощание с врачом-неврологом медсанчасти МВД России по Архангельской области.

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