Премьер Сирии заявил о готовности сотрудничать с оппозицией

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали остался в стране после захвата столицы оппозицией и заявил о готовности сотрудничать для поддержания работы государственных органов в условиях перемен в сирийской политической обстановке.
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