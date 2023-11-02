Невский просмотр: в Санкт-Петербурге пройдет молодежный Кубок Будущего

С 3 по 6 ноября в Санкт-Петербурге пройдет Кубок Будущего. В традиционном осеннем международном турнире сыграют молодежные сборные России (действующий обладатель трофея), Белоруссии и Казахстана, а также юниорская сборная России U18.
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