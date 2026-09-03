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У новейшего Samsung Galaxy Z Fold 8 начал прогибаться экран по углам — Samsung пока не признала проблему

У новейшего Samsung Galaxy Z Fold 8 начал прогибаться экран по углам — Samsung пока не признала проблему

Углы внутреннего дисплея прогибаются при лёгком нажатии Владелец Galaxy Z Fold 8 обнаружил необычную особенность внутреннего экрана: углы панели слегка прогибаются или словно проваливаются внутрь при лёгком нажатии.

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