X пометил журналистов галочкой верификации. И запретил ее скрывать

X (бывший Twitter) вводит обязательную верификацию для журналистов — скрыть синюю галочку больше нельзяНа платформе Twitter/X произошли значительные изменения в политике верификации пользователей: администрация сервиса начала присваивать синие галочки верификации журналистам автоматически, обязывая их использовать статус Premium-пользователя.
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