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Кабачки будут хрустящими даже без жарки: этот турецкий прием меняет текстуру овоща за минуты

Кабачки будут хрустящими даже без жарки: этот турецкий прием меняет текстуру овоща за минуты

Горячее масло с чесноком превращает кабачок в хрустящую закуску за считанные минуты. В Турции этот прием используют повсеместно: сырые ломтики не жарят, а лишь ошпаривают ароматной заправкой, после чего смешивают с соевым соусом, уксусом и щепоткой сахара.

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