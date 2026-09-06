Кабачки будут хрустящими даже без жарки: этот турецкий прием меняет текстуру овоща за минуты

Горячее масло с чесноком превращает кабачок в хрустящую закуску за считанные минуты. В Турции этот прием используют повсеместно: сырые ломтики не жарят, а лишь ошпаривают ароматной заправкой, после чего смешивают с соевым соусом, уксусом и щепоткой сахара.
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