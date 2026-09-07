Агрономы рекомендуют отказаться от навоза в пользу сидератов

В сентябре садоводы рекомендуют отказаться от навоза при подготовке почвы. Агрономы предлагают высев сидератов и применение органических минеральных добавок для улучшения структуры грунта и оздоровления микрофлоры, обеспечив почву питательными веществами к весне.
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