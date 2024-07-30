Патриарх Кирилл дал Путину уникальную характеристику

2 дня назад 2,5K прочитали В День ВМФ президент отметил именины Владимир Путин в день своих именин стал обладателем церковного ордена благоверного князя Александра Невского, учреждённого в 2021 году патриархом Кириллом и Синодом.
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