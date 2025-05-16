Мрачный хоррор и болливудская история — легенды о появлении драгоценных камней

Расскажем, как появились их названия и какое отношение к их возникновению имеет Индия.фото: freepik.com/vecstokКрасные рубины, бесценные бриллианты, огромные изумруды и другие драгоценные камни издавна служили источником мифов, легенд и даже проклятий.
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