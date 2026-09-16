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Новости Тамбова

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Более 2,4 тысячи домов в Малиновке Тамбовской области подключили к газу

Более 2,4 тысячи домов в Малиновке Тамбовской области подключили к газу

В микрорайоне Малиновка города Тамбова и в деревне Малиновка 1-я Тамбовского округа ввели в эксплуатацию межпоселковый и распределительный газопроводы.

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