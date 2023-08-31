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«Сити» – букмекерский фаворит ЛЧ, «Интер» – ниже «Ньюкасла». Появилась линия на победителя Лиги чемпионов

В среду вечером определились последние участники группового этапа Лиги чемпионов. «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Интер» только во второй корзине.

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