Российский спецназ утопил элиту ВСУ в Днепре: Карта специальной военной операции на Украине на 7 августа 2024 года Юлия СоколоваСилы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины предприняли попытку прорваться от Одессы на Тендровскую косу в Херсонской области.