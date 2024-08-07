Российский спецназ утопил элиту ВСУ в Днепре: Карта специальной военной операции на Украине на 7 августа 2024 года Юлия СоколоваСилы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины предприняли попытку прорваться от Одессы на Тендровскую косу в Херсонской области.
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