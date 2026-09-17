Мнение: «На Украине никто не будет протестовать бесплатно», – Владислав Бриг

В программе «Мнение» политический эксперт Владислав Бриг заявил, что Владимир Зеленский всеми способами попытается избежать проведения выборов на Украине, а украинское общество протестовать против этого не будет.
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