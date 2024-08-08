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Спортсмен в камуфляже пропал без вести в поселке в Кузбассе

Спортсмен в камуфляже пропал без вести в поселке в Кузбассе

35-летнего мужчину разыскивают с 7 августа.Волонтеры поисково-спасательного отряда Лиза Алерт объявили о розыске пропавшего в кузбасском поселке мужчины.

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