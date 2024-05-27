Стало известно, на что россияне тратят деньги в преддверии лета. Соответствующий опрос провели социальная сеть «Одноклассники» и ЮKassa (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney), результаты появились в распоряжении «Известий» 27 мая.