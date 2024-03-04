В ЯНАО простятся с погибшим в боях за Авдеевку добровольцем

В Ханымее 4 марта пройдет церемония прощания с командиром местного отделения пожарной части. Ямальский доброволец Николай Майстренок погиб во время боев за освобождение Авдеевки, сообщила администрация поселка.
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