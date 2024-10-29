Кадыров: в Чечне полностью ликвидирована угроза международного терроризма

В Чеченской Республике полностью ликвидирована угроза международного терроризма. Об этом в ходе поездки в Объединенные Арабские Эмираты заявил руководитель российского региона Рамзан Кадыров, говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале политика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии