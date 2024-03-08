Украинский пленный: мобилизованные спали в трубах во время обучения в ВСУ

Украинские мобилизованные во время обучения на базах подготовки часто подвергаются издевательствам, рассказал РИА Новости военнопленный Александр Гуприн, служивший в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ.
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