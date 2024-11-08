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Главный ресурс, за которым охотятся женщины

Главный ресурс, за которым охотятся женщины

Долгое время считалось, что главный ресурс, за которым охотятся современные женщины – это деньги.

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Комментарии
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Валерий Кривошеев
Прекрасно вижу тенденцию. Дамы хотят пожить для себя. А любые отношения с мужчиной требуют усилий. Дети требуют усилий, в них нужно вкладывать - внимание, любовь, время. Будущее человечества, женщины сами по себе, свободные от мужей и детей. С любимой подружкой или с вибратором в сумочке!
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