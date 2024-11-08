Главный ресурс, за которым охотятся женщины

Валерий Кривошеев

Прекрасно вижу тенденцию. Дамы хотят пожить для себя. А любые отношения с мужчиной требуют усилий. Дети требуют усилий, в них нужно вкладывать - внимание, любовь, время. Будущее человечества, женщины сами по себе, свободные от мужей и детей. С любимой подружкой или с вибратором в сумочке!