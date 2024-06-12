Новак опроверг утверждения об экономической зависимости России от Китая

Вице-премьер РФ Александр Новак назвал российско-китайские отношения справедливыми и равноправными. Утверждения об экономической зависимости РФ от КНР не соответствуют действительности, заявил он в интервью Al Arabiya.
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