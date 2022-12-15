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Зайцев против «Монреаля»: передача, 2 хита и «+1» за 15:51

Зайцев против «Монреаля»: передача, 2 хита и «+1» за 15:51

Никита Зайцев сделал передачу в матче против «Монреаля» (3:2). На счету защитника «Оттавы» стало 3 (0+3) очка в 14 играх сезона НХЛ.

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