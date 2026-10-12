Ванилла SU
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Ванилла SU

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Почему современные звёзды выглядят моложе своих ровесников из прошлого

Почему современные звёзды выглядят моложе своих ровесников из прошлого

В последнее время мне всё чаще попадаются на глаза вирусные подборки, где сопоставляют знаменитостей ушедших десятилетий и нынешних кумиров в одинаковом возрасте.

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