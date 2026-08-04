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Русская весна

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Стало известно о желании УЕФА «парализовать ФИФА»

Стало известно о желании УЕФА «парализовать ФИФА»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Азиатская футбольная конфедерация и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна готовят меры давления на главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, если он не уйдет в отставку и решит баллотироваться на новый срок.

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