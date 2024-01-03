С какими проблемами сталкиваются выжившие после землетрясения в Японии

Число погибших в результате мощного землетрясения, которое недавно произошло в Японии, выросло до 62 в среду, и власти спешат оказать помощь выжившим, столкнувшимся с минусовой температурой и угрозой проливных дождей.
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