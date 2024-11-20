В России к 2030 году часть рабочих планируют заменить "более выгодными" роботами

Например, роботы не берут больничные и не ходят в отпуска По данным Минпромторга, Россия к 2030 году должна войти в топ-25 стран по уровню промышленной робототехники и достигнуть показателя - 145 роботов на 10 000 работников, пишет "Парламентская газета".
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