В России к 2030 году часть рабочих планируют заменить "более выгодными" роботами

Например, роботы не берут больничные и не ходят в отпуска По данным Минпромторга, Россия к 2030 году должна войти в топ-25 стран по уровню промышленной робототехники и достигнуть показателя - 145 роботов на 10 000 работников, пишет "Парламентская газета".