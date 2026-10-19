В Калуге подростку вменяют убийство 46-летнего мужчины. Пострадавший впоследствии избиения скончался в больнице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Нужно сжечь дотл...
- ВВ «Нужно сжечь дотл...
- Да здравствует ко...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым