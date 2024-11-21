Премьер-министр не исключает новые перестановки в правительстве

Деятельность министерств продолжают анализировать, возможные новые отставки и назначения в будущем. Предусмотрены и изменения состава Кабмина, чтобы включить туда возможных представителей коалиции с правящей PAS в будущем составе парламента, после выборов в 2025 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии