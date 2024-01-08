LCI: Запад может лишить Киев финансирования из-за ударов по Белгороду

Страны Запада могут прекратить оказывать Киеву финансовую поддержку из-за продолжающихся ударов ВСУ по Белгороду, при которых погибает мирное население, заявила международный обозреватель французского телеканала LCI Магали Барте.
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