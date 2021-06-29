Крымский подзатыльник мелкобританцам | Душенов. Ответы на вопросы

Правда ли, что Германия готовится к войне с Россией? Нужен ли России институт военного духовенства? Как относиться к движению «непоминающих», которые отказываются поминать Патриарха Кирилла в ходе богослужений? Правда ли, что духовный авторитет Афона давно потерян? Что собой представляет сайт "Москва - Третий Рим"? Правда ли, что наши средства РЭБ научились не только «вырубать» GPS, но и подделывать её сигналы? Зачем британцы устроили провокацию со своим эсминцем Defender, нарушившим российские границы у крымского побережья? Насколько xоxлы виноваты в развале Советского Союза?.