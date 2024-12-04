Лайне забил гол в дебютном матче за «Монреаль». Форвард провел первую игру в НХЛ за год

«Канадиенс» обыграли «Айлендерс» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Финский форвард Патрик Лайне дебютировал за канадский клуб и забросил первую шайбу за команду, отличившись во втором периоде в большинстве.
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