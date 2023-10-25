Какие церковные праздники отмечают 26 октября 2023 года по православному календарю Алёна ЮрьеваНа четверг, 26 октября 2023 года, согласно православному церковному календарю, верующим предписывается вспоминать житие мученика Карпа и молиться перед Иверской иконой Приснодевы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии