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Какие церковные праздники отмечают 26 октября 2023 года по православному календарю

Какие церковные праздники отмечают 26 октября 2023 года по православному календарю

Какие церковные праздники отмечают 26 октября 2023 года по православному календарю Алёна ЮрьеваНа четверг, 26 октября 2023 года, согласно православному церковному календарю, верующим предписывается вспоминать житие мученика Карпа и молиться перед Иверской иконой Приснодевы.

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