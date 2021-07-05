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Переболевшие коронавирусом получат персональное приглашение на медосмотр

Переболевшие коронавирусом получат персональное приглашение на медосмотр

Переболевшие коронавирусом россияне будут получать персональные приглашения на медицинский осмотр. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил на встрече со студентами Уральского государственного медицинского университета глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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