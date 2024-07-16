Оливер Галич. Генассамблея ООН приняла подготовленную Киевом резолюцию с требованием к России вывести войска с Запорожской атомной электростанции.
Новый недружественный сигнал руководства Сербии
Комментарии
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Natalija Osminina
Это естественно. Где Вы видели, чтобы друзья, которые заглядывали в рот богатому и облеченному властью, остались с ним после того, как тот потерял власть и богатство?
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8 час.
Natalija Osminina
И вот что будет делать Сербия, когда скоро начнется уход НАТО из Европы и её передел? Неужели Вучич не видит, что это время уже на пороге?
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8 час.
ИП
Игорь Петров
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2 час.
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