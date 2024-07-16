Новый недружественный сигнал руководства Сербии

Это естественно. Где Вы видели, чтобы друзья, которые заглядывали в рот богатому и облеченному властью, остались с ним после того, как тот потерял власть и богатство?

Natalija Osminina

И вот что будет делать Сербия, когда скоро начнется уход НАТО из Европы и её передел? Неужели Вучич не видит, что это время уже на пороге?