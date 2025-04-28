Паулина Андреева показала своего нового возлюбленного

После объявления о расставании с Федором Бондарчуком, Паулина Андреева открыла свою личную жизнь для публики и начала активнее вести свои социальные сети, радуя подписчиков новыми фотографиями и историями.
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