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В Госдуме уточнили, какие пенсии и выплаты вырастут с 1 марта

В Госдуме уточнили, какие пенсии и выплаты вырастут с 1 марта

Депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал в беседе с RT о ключевых изменениях с 1 марта, касающихся социальной поддержки граждан, включая пенсии, пособия и порядок предоставления льгот.

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