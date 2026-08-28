Перу: полиция убила предполагаемого похитителя, а двое его сообщников, все граждане Венесуэлы, были арестованы во время спасения похищенного гражданина Колумбии из автомобиля возле пункта взимания платы за проезд Монтеррико на улице Виа-де-Эвитамиенто в Ате, департамент Лима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым