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Контрафронт

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Перу: полиция убила предполагаемого похитителя, а двое его сообщников, все граждане Венесуэлы, были...

Перу: полиция убила предполагаемого похитителя, а двое его сообщников, все граждане Венесуэлы, были арестованы во время спасения похищенного гражданина Колумбии из автомобиля возле пункта взимания платы за проезд Монтеррико на улице Виа-де-Эвитамиенто в Ате, департамент Лима.

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