Сонный Джо отправлен на свалку : а чего все так радуются?

Natalija Osminina

"никакой гражданской войны в США в случае убийства Трампа не будет" - это уж точно. Просто она все равно там будет, независимо от того: убьют кого-то или нет)). "всё сказки для мудаков из серии "падение доллара и подрыв США йеллоустонским вулканом"- "падение доллара" , может, и сказки, а вот прекращение существования резервного доллара"-реальность. Как и взрыв Йеллоустонского вулкана - когда-нибудь он точно из сказки превратится в быль.