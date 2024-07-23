Fox News запустил слухи о смерти Байдена Рупор Республиканской партии, телеканал Fox News, засомневался в том, жив ли действующий президент США Джо Байден.
Сонный Джо отправлен на свалку : а чего все так радуются?
Комментарии
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Natalija Osminina
"никакой гражданской войны в США в случае убийства Трампа не будет" - это уж точно. Просто она все равно там будет, независимо от того: убьют кого-то или нет)). "всё сказки для мудаков из серии "падение доллара и подрыв США йеллоустонским вулканом"- "падение доллара" , может, и сказки, а вот прекращение существования резервного доллара"-реальность. Как и взрыв Йеллоустонского вулкана - когда-нибудь он точно из сказки превратится в быль.
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