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Сонный Джо отправлен на свалку : а чего все так радуются?

Сонный Джо отправлен на свалку : а чего все так радуются?

Fox News запустил слухи о смерти Байдена Рупор Республиканской партии, телеканал Fox News, засомневался в том, жив ли действующий президент США Джо Байден.

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Комментарии
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Natalija Osminina
&quot;никакой гражданской войны в США в случае убийства Трампа не будет&quot; - это уж точно. Просто она все равно там будет, независимо от того: убьют кого-то или нет)).  &quot;всё сказки для мудаков из серии &quot;падение доллара и подрыв США йеллоустонским вулканом&quot;-  &quot;падение доллара&quot; , может, и сказки, а вот прекращение существования резервного доллара&quot;-реальность. Как  и взрыв Йеллоустонского вулкана - когда-нибудь он точно из сказки превратится в быль.
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