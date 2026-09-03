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Царьград

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Минобороны РФ сообщило об успешной атаке "Ланцета" на позиции ВСУ

Минобороны РФ сообщило об успешной атаке "Ланцета" на позиции ВСУ

Боеприпас "Ланцет" из 90-й дивизии группировки "Центр" ликвидировал блиндаж с 20 военнослужащими и гаубицу на днепропетровском направлении СВО.

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