О частной собственности, душе, идеологии, моральных и нравственных ценностях

Николай Агащас

Нравственность нельзя навязать, либо она есть, как осознанная необходимость, либо придёт позже, по мере развития индивидуума. Но всё равно, личная собственность должна существовать. А потом и частная подтянется. Даже у животных, волков, птиц есть собственность. Хотя бы угодья в которых животное живёт, охотится защищает.