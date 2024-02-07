О частной собственности, душе, идеологии, моральных и нравственных ценностях В конце 80-х годов прошлого века, когда верхушка КПСС стала вырождаться, появилась модная тенденция уповать на развитие института частной собственности.
О частной собственности, душе, идеологии, моральных и нравственных ценностях
Комментарии
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Николай Агащас
Нравственность нельзя навязать, либо она есть, как осознанная необходимость, либо придёт позже, по мере развития индивидуума. Но всё равно, личная собственность должна существовать. А потом и частная подтянется. Даже у животных, волков, птиц есть собственность. Хотя бы угодья в которых животное живёт, охотится защищает.
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19 час.
Александр Маркитанов
после слов "...лучшие умы церкви.", диагноз автору оформился сам собой
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17 час.
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