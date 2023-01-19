«Челси» прощупал почву для предложения на 73+ млн евро по Кайседо. «Брайтон» требует 85+ млн

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«Челси» хочет купить полузащитника Мойсеса Кайседо у «Брайтона» в январе. По данным журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, зимой «Брайтон» продаст 21-летнего игрока сборной Эквадора в случае предложения выше 75 млн фунтов (почти 85 млн евро).