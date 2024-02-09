Экс-депутат Рады Волошин назвал Сырского послушным исполнителем

КИЕВ, 9 февраля, ФедералПресс. Владимир Зеленский хочет видеть на посту главнокомандующего ВСУ послушного исполнителя, который не будет оспаривать его политические решения и считаться с потерями, поэтому сменил Валерия Залужного на Александра Сырского.