Экс-депутат Рады Волошин назвал Сырского послушным исполнителем

КИЕВ, 9 февраля, ФедералПресс. Владимир Зеленский хочет видеть на посту главнокомандующего ВСУ послушного исполнителя, который не будет оспаривать его политические решения и считаться с потерями, поэтому сменил Валерия Залужного на Александра Сырского.
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