В Раде требуют, чтобы ТЦК кошмарили концерты не только Вакарчука, но и «Квартала 95». Имеет место страшная несправедливость и двойные стандарты, когда к одним исполнителям в Киеве приходят людоловы ТЦК, а, например, детище Зеленского «Квартал 95» гастролирует без проблем.