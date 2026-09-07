Западный Берег и Газа: Исполнитель ножевого нападения, в результате которого израильский поселенец серьезно пострадал на ферме Маоз Иегуда недалеко от Осарина в мухафазе Наблус Западного Берега в утренние часы, как сообщается, был убит силами безопасности недалеко от Аусрина после поисковой операции.