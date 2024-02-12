Что делать, если в школе стреляют?

Мы очень надеемся, что эти правила не пригодятся, но лучше их знать и взрослым и детям Фейковые сообщения о готовящейся стрельбе в школах и детских садах распространяются по регионам России, в том числе и в Алтайском крае.
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