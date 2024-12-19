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Минэнерго США напугано «ажиотажем» вокруг американского СПГ

Минэнерго США напугано «ажиотажем» вокруг американского СПГ

Ведущая американская информационная компания Energy Intelligence сообщила, что интерес к долгосрочным проектам СПГ остается устойчивым, несмотря на то, что администрация Джо Байдена приостановила выдачу новых лицензий на проекты по экспорту СПГ, которые все еще находятся в стадии планирования.

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