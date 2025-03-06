Президент присвоил композитору Александру Зацепину звание Героя Труда

Звание Героя Труда Российской Федерации уроженцу Новосибирска Александру Зацепину присвоено за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность.
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