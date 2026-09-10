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Царьград

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Рейтер: Россия показала новое вооружение для Су-57 в Египте

Рейтер: Россия показала новое вооружение для Су-57 в Египте

На El Alamein International Airshow 2026 в Египте представлено новое вооружение для Су-57Э: платформы С-71М и С-71К.

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