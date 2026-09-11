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«Запуск «Рассвета» – предвестник нашего коллапса и поражения уже в следующем году» – комполка ВСУ призывает уничтожить космическую программу РФ

«Запуск «Рассвета» – предвестник нашего коллапса и поражения уже в следующем году» – комполка ВСУ призывает уничтожить космическую программу РФ

Россия наращивает усилия и уже в следующем году сможет обеспечить для себя беспрерывную и устойчивую спутниковую связь над всей территорией Украины.

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